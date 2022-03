La guerra in Ucraina e la sua immagine simbolo: la donna incinta sulla barella all'ospedale di Mariupol bombardato

La guerra in Ucraina ha già la sua immagine simbolo. È iniziata da soli 15 giorni, ma ha già l'immagine perfetta per rappresentare il dramma e la tragedia che si stanno consumando. Un'istantanea che sta facendo il giro del mondo. Che per la sua crudezza sta conquistando l'attenzione di tutti. La donna incinta trasportata in barella fuori dall'ospedale pediatrico di Mariupol, appena bombardato, sta facendo il giro del mondo. Con un solo scatto, infatti, si riesce a vedere quanto la guerra sia crudele e chi veramente ne stia facendo le spese: i civili, gli indifesi.

Questa l'immagine apparsa in tutto il mondo nelle prime pagine delle maggiori testate. La stampa internazionale, infatti, sta dando molto rilievo all’attacco russo contro l’ospedale pediatrico di Mariupol, e la fotografia della donna incinta su una barella in un panorama di devastazione è il nuovo simbolo della guerra in Ucraina. Questo crudele episodio della guerra sul campo è la notizia di cronaca che si impone con la sua forza emotiva, ma qualche quotidiano preferisce valorizzare altri aspetti. Lo fa soprattutto la stampa francese, concentrata sul vertice europeo di Versailles, o quella tedesca. E anche quella cinese, che si impegna a rilanciare le accuse rivolte ieri da Pechino contro Nato e Usa. Ecco una carrellata sulle maggiori testate italiane ed estere.

Molti quotidiani del nostro Paese, tra cui Leggo, hanno deciso di deciare la prima pagina al bombordamento di Mariupol scegliendo proprio l'immagine della donna sofferente. Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Il Manifesto hanno scelto di sconvoglere i propri lettori con la durezza di quest'immagine.

Ma non siamo gli unici. In Inghilterra sono tanti i giornali che aprono con la donna: The Times, The Indipendent, The Daily Telegraph, Daily Express, The Mirror, The Guardian e il Daily Mail. Tutti hanno deciso di prendere e sbattere in faccia, ai propri lettori, la triste realtà che si sta consumando in queste ore in Ucraina.

Anche in Spagna El Paìs e La Vanguardia si aggiungono alla lista, mentre in Francia sono Le Monde e Le Figaro a dedicare la prima pagina al bomboradamento di Mariupol, nonostante il vertice europeo che si sta svolgendo a Versailles.

Oltre Oceano, infine, anche negli Stati Uniti d'America si è scelto di dedicare la prima pagina all'immagine simbolo di una guerra che sembra essere solo all'inizio. Sono il Washington Post, il Wall Street Journal e il New York Times a seguire il filone internazionale.