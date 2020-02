BERLINO Disaccordo Germania-Austria sulla missione Sophia dell'Unione Europea, che dovrebbe essere rilanciata allo scopo di far rispettare l'embargo sulle armi alla Libia, riprendendo poi anche il soccorso in mare dei migranti. «La Germania - ha detto la cancelliere tedesca Angela Merkel, dopo aver ricevuto a Berlino il collega austriaco Sebastian Kurz - può immaginare di appoggiare una nuova missione Sophia. Il tema dell'embargo sulle armi alla Libia è uno che, per molte ragioni, è importante». Merkel ha poi sostenuto che, «nonostante le differenze», bisognerebbe lavorare insieme alla Guardia costiera libica per ridurre il flusso delle partenze. Di tutt'altro avviso Kurz, secondo cui la missione Sophia in passato ha permesso «ai trafficanti di uomini di guadagnare più soldi», tra l'altro aumentando il numero delle partenze e poi anche dei morti. Quanto all'embargo sulle armi, il cancelliere austriaco ha detto di ritenere che siano meglio i controlli per via aerea e, quando si potrà fare, via terra. Ultimo aggiornamento: 18:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA