La mamma finisce con il figlio sul binari della metro, ecco come il padre riesce a salvarli

Domenica 9 Settembre 2018, 14:49 - Ultimo aggiornamento: 09-09-2018 15:27

Unaha rischiato di essere fatale per una mamma e per il suo bambino. Una donna si trovava alla stazione delladi Baker Street a Londra quando, insieme al passeggino che stava trasportando con il suo bambino all'interno, èIn quel preciso istante il convoglio si stava avvicinando a grande velocità e si sono vissuti dei momenti di panico. Come riporta l 'Independent, il padre della donna si è subito calato sui binari, cercando di aiutare la donna e il figlio a risalire la banchina, ma si è reso conto che non avrebbero avuto il tempo. Fortunatamente sotto i binari era presente una voragine piuttosto profonda, così l'uomo ha preso moglie e figlio e si è adagiato con loro nell'intercapedine aspettando che il convoglio passasse sopra le loro teste.I tre sono usciti sani e salvi dai binari, in modo sorprendente nessuno di loro si è fatto nemmeno un graffio. A causare l'incidente sarebbe stata una distrazione della mamma che sulla banchina si è distratta e ha continuato a camminare pur guardando in aria non rendendosi conto che aveva superato la linea di sicurezza. Tutta la famiglia è stata comunque portata in ospedale per precauzione.