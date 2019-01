Gemelli nascono con 12 giorni di differenza: la storia diventa un caso

Mercoledì 2 Gennaio 2019, 16:04

Una donna inglese di 32 anni, Vicky Green, ha dato alla luce due gemellini con 12 giorni di differenza l'uno dall'altro, stabilendo il record dell'intervallo di tempo più lungo tra una nascita e l'altra di gemelli nel Regno Unito.Green, che lavora come assistente a Manchester in un istituto di bambini con disabilità, ha raccontato al Daily Mail che non sapeva di essere incinta e, dunque, ancor meno di essere in attesa di due gemelli fino a due settimane prima della nascita del suo primo bambino.«Non avevo il ciclo, è vero, ma ho attribuito queste assenze a un periodo di grande stress», ha raccontato la donna al giornale. «Poi, ho deciso di fare un test di gravidanza. Non riuscivo a crederci. Non avevo la pancia di una donna incinta di due gemelli. I medici mi hanno spiegato che i bambini erano stesi sulla colonna vertebrale e per questo la pancia non era molto vistosa», ha continuato la donna.Green ha avuto un parto prematuro. Quando era solo alla 26esima settimana, i medici non hanno avuto altra scelta che far nascere il primo gemellino, lasciando l'altro ancora nell'utero materno. Così è nato Presley, che alla nascita pesava 680 grammi.Dopo dodici giorni, la donna ha sviluppato un'infezione potenzialmente mortale e i medici hanno deciso di intervenire con un parto cesareo e così è nata anche Paisley, con un peso di 1,1 kg.Per cinque mesi i bambini sono rimasti in ospedale sotto ossservazione e sono stati dimessi pochi giorni fa, le loro condizioni ora sono buone.