La nuova teoria dei terrapiattisti: «L'Australia è una bufala, non esiste»

«La Terra è piatta». Popolare rapper lancia una raccolta fondi milionaria per dimostrarlo

Mercoledì 6 Giugno 2018, 13:01 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 14:13

Dovrebbe essere l'ennesima teoria a supporto della loro credenza, diffusa in maniera capillare sul web con blog e video, ma questa volta isono andati oltre l'immaginabile affermando che l'non esiste, così come non esistono i suoi 24 milioni di abitanti.Una pagina Facebook collegata alla cosiddetta '', infatti, lo ha spiegato in un post risalente all'ottobre dell'anno scorso, che però sta diventando virale in questi ultimi giorni. Secondo alcuni convinti sostenitori della Terra piatta, infatti, l'Australia sarebbe unacreata 'ad hoc' dal governo britannico per nascondere uccisioni di massa, in mare, di criminali che ufficialmente venivano deportati quando il paese era sotto il dominio della Corona.«L'Australia non esiste, tutto quello che chiamate prove sono in realtà bugie ben fabbricate dai governi di tutto il mondo. I vostrisono soloe fanno parte di un. Se pensate di essere stati in Australia, vi sbagliate di grosso. In realtà, siete stati sulle isole vicine o addirittura in Sud America e quelli che avete incontrato sono solo attori, ingaggiati dallaper recitare come se fossero veri australiani» - si legge nell'incredibile post - «L'Australia è una delle più grandi bufale mai create e siete stati tutti ingannati. Unitevi al nostro movimento, e fate sapere che li avete smascherati. Fate sapere che è tutta una copertura. Tutte le notizie che giungono dall'Australia sono falsità, utilizzate per distrarvi dalla terribile verità di uno dei più grandidella storia. Dicono di aver trasportato 162mila persone per circa 80 anni, in realtà non hanno mai raggiunto quella terra promessa e sono stati gettati in mare».Dal complottismo, quindi, si passa ben presto alla: «Non abbiate paura di dire la verità e di lottare per ciò che è giusto. Diffondete la verità nel mondo: l'Australia non esiste, è solo una copertura per nascondere uccisioni a sangue freddo di oltre 100mila persone. Non è giusto, e noi non lo accetteremo mai. Lottate per chi è stato ucciso e fatelo sapere: l'Australia non esiste». Inutile sottolineare come questi deliri siano stati presi con ironia e sarcasmo da molti utenti australiani: «Avete ragione, avevamo il sospetto di non essere mai esistiti».