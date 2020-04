Coronavirus, la principessa Sofia di Svezia volontaria in un ospedale

Sweden’s Princess Sofia during a 3-day course volunteered to help out during the C-19 pandemic at the Sofiahemmet hospital in Stockholm. Go girl๐Ÿ‘๐Ÿพ๐Ÿ‘๐Ÿพ pic.twitter.com/pTjASiq9bN — Aïsha (@TheSussexes) April 16, 2020

Copy CodeNel mezzo della crisi sanitaria dovuta alla pandemia, la principessa Sofia di Svezia ha deciso di cambiare i suoi doveri reali, prestando il suo contributo come volontaria in un ospedale di Stoccolma, secondo quanto confermato dalla Corte Reale in una dichiarazione ufficiale.Dopo aver seguito un programma di formazione, la principessa trentacinquenne e moglie del principe Carlo Filippo di Svezia si è unita agli sforzi nella lotta contro il covid-19 dell'Ospedale Sophiahemmet, di cui è presidente onorario, secondo quanto raccontato in un'intervista alla rivista People.In una fotografia, la bella principessa appare in posa vestita da infermiera. «Nella crisi in cui ci troviamo, la principessa vuole essere coinvolta e dare un contributo come volontaria per alleviare il pesante carico di lavoro dei professionisti della salute», ha affermato la Corte reale del paese nordico.Sofia assisterà i medici e gli infermieri dell'istituzione in attività non mediche, come «disinfettare le attrezzature, alternarsi in cucina e pulire», ha riferito un portavoce dell'ospedale.Ad oggi, l'ospedale Sophiahemmet non ha confermato casi di coronavirus, tuttavia la situazione in tutta la Svezia è peggiorata.La Svezia è il paese scandinavo più colpito dalla pandemia, mentre le autorità hanno scelto di non attuare misure drastiche nel tentativo di evitare di alterare la vita quotidiana dei suoi cittadini.