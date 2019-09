La regina Elisabetta prende in giro i turisti che non la riconoscono

Martedì 3 Settembre 2019, 15:07

Un gruppo di turisti americani ha parlato con la regina Elisabetta senza rendersi conto di chi fosse la donna realmente e chiedendole addirittura se l'avesse mai incontrata.Secondo Richard Griffin, che ha lavorato per oltre 30 anni come agente di sicurezza per la famiglia reale britannica, l'episodio è accaduto mentre la monarca stava camminando intorno al castello di Balmoral, la sua residenza per le vacanze in Aberdeenshire, Scozia. A quel tempo, un gruppo di turisti ha iniziato a conversare con la regina senza accorgersi che stavano parlando con la sovrana in persona, secondo quanto ha raccontato Griffin al Times.Griffin ricorda che quando i turisti le chiesero se la regina vivesse nella zona, lei rispose semplicemente che aveva una casa nella zona. I visitatori ignari di trovarsi al cospetto della regina Elisabetta II non immaginavano che la casa in questione fosse il castello che avevano appena visitato.La famiglia reale di solito trascorre l'estate in quella residenza, e per questo il gruppo di americani le chiesero se la donna avesse mai incontrato la regina, e lei rispose «No, ma quel poliziotto sicuramente», indicando il funzionario della sicurezza che la accompagnava.Secondo Griffin, alla sovrana piace passare inosservata ogni volta che le è possibile e per questo motivo, quando può indossa un velo sul capo. Apparentemente, questo semplice accorgimento si rivela efficace nel proteggere la tua identità.