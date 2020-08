La ruota di una Lamborghini Huracán turbo esplode a 210 km/h

È apparso sul Web un video che documenta il momento in cui lo pneumatico della versione modificata di una Lamborghini Huracán Super Trofeo è esploso mentre percorreva il circuito di Nordschleife, in Germania, a 210 chilometri all'ora.







La lussuosa supercar, che prende il nome di LP1200, è prodotta dalla società norvegese Zyrus Engineering in un lotto limitato di 24 unità.

Il suo motore V10 da 5,2 litri raddoppia la potenza della Lamborghini originale grazie a un set di turbocompressori che le consentono di raggiungere i 1.200 cavalli. © RIPRODUZIONE RISERVATA