La bimba per gioco cambia nome, la scuola non vuole ridarla a sua madre

Il ritorno a scuola è sempre uno dei momenti più temuti e odiati dagli studenti dopo la lunga pausa estiva, tuttavia può essere l'occasione per rivedere i compagni di classe e fare scherzi.

La piccola protagonista della storia di oggi si chiama Valentina e vive in Messico, e come riporta il giornale Debate, per scherzo il primo giorno di scuola si è cambiata nome, riportando sul distintivo personale il nome di Naydelin, nome del tutto diverso ovviamente da quello che le aveva scritto la mamma.

La storia è diventata virale e è stata pubblicata sul profilo della mamma della minore, Thania Paola, che ha raccontato che il personale scolastico non le voleva affidare la figlia al termine delle lezioni, pensando che si trattasse di un'altra bambina.