La strada più stretta del mondo si trova in Spagna e si candida a entrare nel Guinness dei primati

Misura 41 centimetri di larghezza, solo 10 in più di una strada tedesca che comunica con una proprietà privata. La stradina esistente a Urriés, nella provincia di Saragozza, Spagna, sarebbe quindi la strada pubblica più stretta del mondo e per questo aspira a essere inserita nell'elenco del Guinness dei record, come riferito dai media locali.

Si tratta di una strada medievale che parte dalla piazza principale del paese, che ha solo 40 abitanti, e corre accanto alla chiesa di San Esteban, una costruzione medievale del XII secolo, che nella sua parte più piccola non arriva a misurare nemmeno mezzo metro.

Nel libro che raccoglie i record mondiali, viene superata da Spreuerhof Street, che si trova nella città tedesca di Reutlingen. Questa stradina misura 31 centimetri nella sua parte più stretta. Tuttavia, comunica con una proprietà privata, quindi quella di Urriés resterebbe comunque la strada pubblica più stretta al mondo.

Il sindaco di Urriés, Armando Soria, ha avviato le procedure diversi anni fa per cercare di registrare il particolare patrimonio del suo comune nel Guinness dei primati, anche se al momento non ha ricevuto risposta.

