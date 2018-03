Tre persone sono morte dopo che un piccolo aereo si è schiantato all'aeroporto internazionale di Laredo, in Texas , giovedì. Il bimotore Piper PA-31P era partito dall'aeroporto giovedì mattina, attorno a mezzogiorno il pilota ha notato il fumo proveniente dal motore dell'aereo e ha tentato di riportare l'aereo sulla pista, precipitando però in un'area erbosa del campo aeroportuale.Le immagini dello schianto sono state diffuse da alcuni passeggeri presenti nello scalo. Immagini terribili in cui si vede lo schianto e l'esplosione con il fuoco.