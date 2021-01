Covid, ondata di suicidi di studenti: «Troppe sofferenze da pandemia». E Las Vegas è costretta a riaprire le scuole

Covid e depressione. L'ondata di suicidi di studenti nella contea di Clark in Nevada, la quinta più grande del Paese, comprendente Las Vegas, ha spinto le autorità a riaprire le scuole al più presto. Lo school board locale ha dato disco verde al ritorno degli alunni delle elementari e a quelli più in difficoltà anche se la zona continua a registrare un altro numero di morti e contagiati per il virus. Lo riferisce il New York Times, che racconta come la situazione sia davvero seria.

"Part of me will always wonder if he’d had access to his teachers, and his peers, and me, if it would’ve changed the outcome."

A spate of student suicides in and around Las Vegas has pushed schools toward bringing students back as quickly as possible. https://t.co/heweibRKvt

