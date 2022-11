Parcheggia l'auto sul ciglio della strada e la ritrova schiacciata da un divano. È successo a Sydney giovedì sera verso le 19.45. Herbert Xia, aveva lasciato la macchina in Jones Street a Ultimo 15 minuti prima di scoprire che la Toyota Yaris fosse devastata da un sofà lanciato da un appartamento. Il divano nella caduta ha impattato anche un albero, così nelle immagini, che sono diventate virali sui social, si vede il parabrezza dell'auto completamente distrutto da rami e dal divano. «È semplicemente strano... se in quel momento stavo cercando di mettere il biglietto sulla mia macchina, potevo finire in ospedale», ha detto Xia. «Non ho parole per questo incidente, mi sento molto fortunato».

Sydney, parcheggia l'auto e la ritrova schiacciata da un divano

Ora le forze dell'ordine sono a caccia dei responsabili come riporta 9News. L'ispettore capo della polizia del NSW Gary Coffey ha detto che il divano sarebbe stato lanciato deliberatamente dall'appartamento durante una festa sul tetto.

A couch that fell from a balcony has crushed a car in inner Sydney overnight. #9News https://t.co/l572J4B9qx — 9News Melbourne (@9NewsMelb) November 4, 2022

«Il divano è stato lanciato da un'altezza significativa... è successo mentre le persone tornavano a casa dal lavoro», ha detto Coffey. Le persone responsabili potrebbero essere accusate di danno doloso. Nessuno è rimasto ferito nell'incidente.