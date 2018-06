Lascia figlia di 3 anni in auto, poi denuncia furto del veicolo: arrestata

Una madre di tre figli in Florida avrebbe dimenticato la figlia più piccola nell'auto per tutta la notte. Casey Dyan Keller, 33 anni, madre di tre bambini è stata arrestata. La donna sarebbe uscita sabato sera con i tre figli per acquistare liquori. Rientrata poi a casa, si sarebbe accorta solo dopo molte ore che la più piccola non era in casa. Quando Keller ha scoperto che sua figlia non era nell'appartamento dopo quasi una notte intera, ha chiamato il 911

l'auto le era stata rubata con il suo bambino dentro

Martedì 19 Giugno 2018, 14:15 - Ultimo aggiornamento: 19-06-2018 14:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«dichiarando che». Gli agenti subito giunti nell'appartamento dopo un interrogatorio hanno capito che la storia aveva troppe incongruenze. Fortunatamente la piccola è stata ritrovata ancora viva anche se in stato di incoscienza. La madre è stata arrestata.