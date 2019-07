Lascia il figlio nell'auto bollente per andare all'appuntamento con i servizi sociali: arrestata

Domenica 21 Luglio 2019, 15:53 - Ultimo aggiornamento: 21-07-2019 18:14

Una giovanedi 27 anni dell'Indiana ( Stati Uniti ),è statacon l'accusa di negligenza nei confronti del figlio maggiore. Lo ha lasciato per due ore in un'bollente mentre era a colloquio daiOst è stata arrestata martedì scorso dopo la segnalazione di alcuni passanti che hanno visto il bambino guardare un film al cellulare da solo in macchina e in un pomeriggio afoso.La denuncia è partita da una dipendente dei, che ha visto la vettura parcheggiata nei pressi dell'edificio. Ost era stata convocata per parlare del figlio neonato, venuto al mondo appena quattro giorni prima. Per presentarsi all'appuntamento ha lasciato il figlio maggiore nella macchina con i finestrini chiusi.Il bambino è stato trovato dalla polizia dell'ospedale, come riporta il Daily Mail. Era sudato e disidratato. La donna si è giustificata spiegando che il piccolo non voleva accompagnarla dentro. Ora entrambi i bambini sono stati presi in cura daiIn media ogni anno 38 bambini muoiono a causa dei colpi di calore perché si trovano all'interno di veicoli resi infernali dalle temperature estive. In molti casi i genitori li dimenticano, in altri sottovalutano le circostanze perché poco attenti alle esigenze dei figli.