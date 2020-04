«Riaprite tutto!», la leader dei movimenti anti-quarantena scopre di essere positiva al coronavirus

Un destino beffardo per una donna che aveva partecipato ad alcune manifestazioni di protesta contro le norme di contenimento per l'emergenza coronavirus. Dopo aver creato una pagina su Facebook, una donna del North Carolina aveva anche organizzato alcune manifestazioni di protesta in cui si chiedeva allo stato di allentare le restrizioni, ma si è dovuta fermare dopo aver scoperto di essere positiva al coronavirus.

Come racconta il New York Post, Audrey Whitlock, amministratrice della pagina Facebook 'ReOpen NC', due settimane fa ha scoperto di essere positiva nonostante fosse asintomatica. Per la donna è scattata la quarantena obbligatoria di 14 giorni, che le ha impedito di partecipare a due manifestazioni di protesta da lei stessa organizzate.

«Sono rimasta in isolamento domiciliare, su disposizione del dipartimento sanitario locale e non ho partecipato ad altre manifestazioni per le riaperture in North Carolina» - ha spiegato Audrey Whitlock in un'intervista - «Non ho sintomi, ma mi hanno costretto a rimanere in isolamento per due settimane».

In tutti gli Stati Uniti, nelle ultime settimane si sono formati gruppi spontanei di manifestanti che chiedono a gran voce la riapertura di tutte le attività ai singoli governatori locali. Molti di loro sono sostenitori repubblicani, che rifiutano ogni protocollo di sicurezza, a cominciare dal distanziamento sociale e l'uso di mascherine. Nel North Carolina le norme di contenimento più restrittive dovrebbero terminare il prossimo 8 maggio, anche se il governatore democratico Roy Cooper, di fronte alle pressioni dell'opinione pubblica, sta studiando dei piani per poter riaprire in anticipo alcune attività.

