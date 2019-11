Leonardo DiCaprio incontra Greta Thunberg: «Un onore passare del tempo con lei»

«Greta Thunberg

è diventata una leader del nostro tempo», ne è convito, che ha deciso di incontrare la sedicenne svedese diventata un simbolo della lotta ai cambiamenti climatici. L'attore hollywoodiano di film come(per citarne alcuni) si è sempre mostrato sensibile alla problematica ambientalista. E sul suoha documentato l'incontro con Greta sostenendo pubblicamente il suo messaggio.«Ci sono alcune volte nella storia umana in cui le voci sono amplificate in momenti così cruciali e in modi così rivoluzionari - scrive Di Caprio sui social - maè diventata una leader del nostro tempo. La storia ci giudicherà per ciò che facciamo oggi per contribuire a garantire che le generazioni future possano godere dello stesso pianeta vivibile che abbiamo dato così chiaramente per scontato».Nel post l'attore condivide due fotografie insieme alla. «Spero che il messaggio di Greta - conclude - sia un campanello d'allarme per i leader mondiali ovunque sia finito il tempo per l'inazione. È grazie a Greta e ai giovani attivisti di tutto il mondo che sono ottimista su ciò che riserva il futuro. È stato un onore passare del tempo con Greta. Lei e io ci siamo impegnati a sostenerci l'un l'altro, nella speranza di assicurare un futuro più luminoso per il nostro pianeta».