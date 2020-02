Ultimo aggiornamento: 10:36

Due lettere bomba sono esplose nella mattinata in due città dei Paesi bassi. Verso le 8 di mattina c'è stata la prima esplosione, nell'ufficio posta dell'istituto di credito Abn Amro ad Amsterdam . Mezz'ora dopo, una seconda esplosione in una società di smistamento della posta a Kerkrade, nel Sud. Non ci sono stati feriti e i due edifici sono stati immediatamente evacuati.