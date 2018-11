Leucemia mentre è incinta, i medici le negano l'aborto per le cure: muore a 16 anni

Venerdì 23 Novembre 2018, 16:25 - Ultimo aggiornamento: 23-11-2018 16:36

Morta per una. Rosaura avevaquando è morta dopo che le sono state negate leLa ragazza aveva scoperto di aspettare un bambino ma si era recata in ospedale perché stava molto male, aveva forti dolori e i medici le diagnosticano la leucemia. Sottoporsi alle terapie incinta era impossibile, così come praticare l'aborto.Rosaura era di Santo Domingo dove l'aborto, come in altri paesi dell'America Latina, è considerato illegale. I medici si sono quindi rifiutati di farla abortire fino a quando non è stata uccisa dalla malattia. Una legge nella Repubblica Dominicana vieta ogni forma di interruzione della gravidanza, sia dopo uno stupro, sia se questa mette a rischio la vita stessa della mamma. Dopo un lungo periodo di lotte tra la famiglia e i medici, i dottori hanno acconsentito ad avviare le terapie, ma per la 16enne era troppo tardi ed è morta, o meglio, come precisa la madre: «L'hanno lasciata morire».Il codice penale della Repubblica Dominicana prevede pene fino a due anni di carcere per le donne che interrompono volontariamente la gravidanza e fino a 20 anni per i medici che la praticano. Si discute per l'abolizione di questa legge da anni e tra le persone che lo sostengono si è aggiunta la madre di Rosaura che continua a pensare che se avesse potuto interrompere la gravidanza sua figlia, che era poco più di una bambina, sarebbe stata ancora viva.