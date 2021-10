Libano in blackout totale, centrali senza carburante: potrebbe durare diversi giorni

Blackout totale in Libano: la rete elettrica in Libano è andata in blackout completo e la situazione potrebbe durare anche diversi giorni. Le due principali centrali del Paese sono infatti rimaste senza carburante e la produzione è scesa sotto i 200 megaWatt. Lo scrive Sky News, che cita anche fonti ufficiali libanesi.

