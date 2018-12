CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 23 Dicembre 2018, 12:28

Quattordici ore di tensione in alto mare, paura svanita solo grazie ad un blitz delle Special Boat Services inglesi. È quanto accaduto venerdì notte a bordo della nave «Grande Tema» del gruppo campano della Grimaldi Lines. Il cargo italiano era partito dalla capitale nigeriana di Lagos per consegnare un carico di automobili e scavatrici in Inghilterra dove è avvenuto l'assalto. In Nigeria erano infatti saliti clandestinamente quattro migranti che, pur di raggiungere il Regno Unito, hanno minacciato, armati di spranghe e tubi di metallo, l'equipaggio. Ore concitate anche per due campani, un napoletano e un salernitano, in servizio con altri 25 membri sulla nave della Grimaldi per gran parte tutti italiani. Gli immigrati chiedevano di essere lasciati in un tratto vicino alla costa per poi tuffarsi in mare ed entrare illegalmente in Gran Bretagna.L'ASSALTOIl cargo battente bandiera tricolore era partito lo scorso 20 novembre da Casablanca, in Marocco, per poi navigare fino a Lagos da dove la nave è ripartita due settimane fa. Nella capitale nigeriana, non visti, sono riusciti a intrufolarsi i quattro migranti. «Non è un episodio insolito perché ha raccontato al Mattino il portavoce della Grimaldi, Paul Kyprianu accade di frequente che qualche immigrato riesca a salire a bordo. Quando ciò avviene ne diamo immediatamente comunicazione alle autorità del porto di sbarco che vengono a prelevarli. A mia memoria è però la prima volta che avviene un episodio simile con i migranti che minacciano l'equipaggio». Gli immigrati erano stati rintracciati a bordo già il 17 dicembre a largo delle coste marocchine. Come accade di sovente i marinai della Grimaldi avevano quindi garantito vitto e alloggio ai quattro uomini ospitandoli in una cabina dove erano stati ospitati sotto la sorveglianza dell'equipaggio. Poi venerdì notte è iniziato il caos sulla «Grande Tema». Con l'avvicinarsi alle coste inglesi i migranti hanno chiesto all'equipaggio di essere portati nei pressi della riva così da far perdere le proprie tracce. Irremovibili invece i membri della nave portacontainer di 236 metri di lunghezza e 71mila tonnellate di stazza. Gli immigrati hanno così sfondato la porta della cabina dove erano stati rinchiusi e hanno iniziato a minacciare l'equipaggio armati di spranghe.