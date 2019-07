CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 7 Luglio 2019, 12:49

Sono 660mila i migranti in Libia in attesa di un barcone per arrivare sulle nostre coste. Numeri approssimativi, che sfuggono a qualsiasi genere di controllo statistico, ma che fanno ben comprendere la portata della minaccia per l'Italia qualora il Paese nordafricano piombasse ulteriormente nel caos. L'arma di ricatto avanzata nei giorni scorsi dal governo di Tripoli di liberare dai centri di detenzione i migranti, è sicuramente monitorata da Roma, ma i profughi rinchiusi nei lager libici sono appena 7mila: un decimo di quanti arrivano dall'Africa subsahariana, il più delle volte grazie alle organizzazioni transnazionali dei trafficanti di uomini.