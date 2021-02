Libia, attentato contro il ministro dell'Interno Bashagha: lui illeso, ucciso un assalitore

Il ministro dell'Interno del governo di accordo nazionale, Fathi Bashaga, è sopravvissuto ad un attacco armato al suo convoglio a Tripoli, sulla strada per Janzur. Lo rende noto su Twitter la tv al-Arabiya, secondo la quale uno degli aggressori sarebbe rimasto ucciso. Il potente ministro dell'Interno libico oggi aveva incontrato il presidente della Compagnia petrolifera (Noc), Mustafa Sanalla.

APPROFONDIMENTI LA TENSIONE Iraq, diretta: raid Usa uccide comandante delle milizie... IL CASO Pescatori liberati arrivati a Mazara: la gioia dei familiari al porto...

Iraq, nubi sul viaggio del Papa, razzi sull'aeroporto di Erbil, per l'Onu «situazione instabile»

Nell'attacco al ministro dell'Interno libico, sfuggito all'attentato a Tripoli sulla strada per Janzur, sarebbe rimasto ucciso uno degli attentatori e altri due arrestati, come riferito dal ministro della sanità libico Amyn Al -Hachemi, che ha appunto parlato di un assalitore ucciso, oltre ai due arrestati. Il ministro ha confermato che Bashaga «sta bene e non è stato ferito».Secondo diverse fonti locali, nell'attacco sarebbe rimasta ferita una delle guardie del corpo del ministro, mentre Bashaga risulterebbe illeso. Un'auto blindata ha raggiunto il convoglio di Bashaga e uomini armati hanno fatto fuoco. Una guardia del corpo di Bashagha ha spiegato all'emittente televisiva al-Ahrar che quattro uomini si sono avvicinati con una macchina al convoglio del ministro degli Interni e hanno aperto il fuoco. Gli uomini della sicurezza hanno risposto uccidendo un assalitore, ferendone un secondo e catturando gli altri due. Il convoglio di Bashagha stava rientrando a Tripoli dopo aver fatto visita alla National Oil Corporation (Noc). Il ministro è stato trasferito in una zona protetta per motivi di sicurezza.

Ultimo aggiornamento: 17:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA