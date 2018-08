Sbarchi e tensioni anti-italiane: battaglia a Tripoli, cresce l'allarme

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 30 Agosto 2018, 10:40 - Ultimo aggiornamento: 30-08-2018 11:00

Brucia Tripoli e il governo italiano teme che i nuovi venti d'instabilità che soffiano dalla Libia possano far ripartire nuovamente i migranti verso i nostri porti. Basti pensare che nel corso del 2018, in Italia, sono arrivati appena 20mila migranti, due anni fa si raggiunse la stessa cifra nel solo mese di agosto. Ora gli scontri tra le milizie che da tre giorni hanno incendiato la capitale libica suonano come un campanello di allarme: se il Paese nordafricano piombasse nuovamente nell'instabilità le partenze potrebbero ricominciare senza i filtri fino ad oggi adottati dal governo tripolino in accordo con le autorità italiane. Anche ieri dopo una tregua annunciata e non rispettata - si è combattuto per tutto il giorno. I conflitti avvenuti nella zona meridionale della città hanno fino ad ora lasciato sul campo 6 morti e 33 feriti. All'attacco le milizie avverse a quelle che sostengono il governo di unità nazionale presieduto da Fayez al-Serraj. L'offensiva è partita da fazioni islamiste vicine all'ex premier Khalifa Ghwell, ma non viene escluso che la regia di questi scontri vada ricercata anche nel Generale Haftar, l'uomo forte della Cirenaica, sempre più in contrasto non solo con il governo di Tripoli, ma anche con l'Italia. Una situazione incandescente che ha reso necessario un incontro immediato tra l'inviato Onu per la Libia, Ghassan Salamé e il presidente Serraj in cui si «è discusso degli sviluppi a Tripoli e della cessazione delle ostilità per proteggere i civili, far avanzare i colloqui sul cessate il fuoco e mettere immediatamente fine alla violenza».