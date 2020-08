Libia, il governo di Tripoli: cessate il fuoco e elezioni a marzo

Il governo tedesco saluta con favore le prime notizie di un accordo in Libia: «Non conosciamo i dettagli dell'accordo, ma sarebbe un primo segnale importante per la pacificazione del conflitto», ha commentato la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Adebahr, in conferenza stampa a Berlino. «Il governo tedesco spera e si aspetta che tutti gli attori coinvolti vadano avanti su questo processo con spirito costruttivo», ha aggiunto.

L'Italia «accoglie con grande favore» il cessate il fuoco in Libia e «continuerà a svolgere il suo ruolo attivo di facilitazione per una soluzione politica alla crisi»,si legge in una nota della Farnesina. L'Italia «esorta tutte le parti interessate a dare un seguito rapido e fattivo al percorso delineato nei comunicati del Consiglio Presidenziale e dalla Camera dei Rappresentanti» e «auspica una concreta applicazione a tutte le articolazioni dell'industria petrolifera libica su tutto il territorio del Paese».