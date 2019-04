Libia, Conte: «Né con Serraj né con Haftar ma con il popolo libico»

«La nostra posizione si sta rivelando lungimirante, alla luce del concreto scenario: non è con l'opzione militare che si può stabilizzare la Libia. Invito tutti i leader europei, mediorientali e gli Stati uniti, a considerare che serve il cessate il fuoco immediato perché se continua il conflitto diventa poi difficile la soluzione politica». Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Pechino.



«Non sostengo un singolo attore» libico, «riteniamo che la soluzione militare assolutamente non sia affidabile. L'intenzione di Haftar di riunificare il territorio libico può avere anche una logica ispiratrice e una sua plausibilità ma la nostra posizione si sta rivelando lungimirante. È una posizione a favore del popolo libico, non di Haftar o Serraj. È a favore del popolo libico che sta soffrendo da troppo tempo». Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Pechino.

Parla il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , in conferenza stampa a Pechino. «Con Putin ci siamo scambiati qualche parola ma non era il contesto giusto» per parlare di Libia: «Abbiamo rinviato il colloquio più concreto su questi temi a domani».