Libia, salta l'incontro Serraj-Haftar a Mosca: il premier libico rifiuta il vertice

L'incontro di Mosca, dato nelle ultime ore per certo, avrebbe dovuto far sottoscrivere a Serraj e Haftar «un documento vincolante», scrive il sito di Al Arabiya fornendo indiscrezioni sulla «bozza d'accordo» sul cessate il fuoco in Libia che viene messa punto a Mosca.



«Sono in corso negoziati per introdurre modifiche al governo di accordo» nazionale libico «ma sono ancora all'inizio», scrive inoltre il sito della tv emiratina riferendosi all'esecutivo di cui è capo Sarraj. La sottolineatura di «vincolante» e «firmato» è di rilievo vista la dichiarazione congiunta su un cessate il fuoco e altre intese che fu "concordata" ma non firmata da Sarraj e Haftar il 25 luglio 2017 a Celle Saint-Cloud, nei pressi di Parigi, in un tentativo, poi naufragato, di mediazione del presidente francese Emmanuel Macron.

Sfuma l'ipotesi di un incontro a Mosca tra il premier libico Serraj e il generale. Il capo del Governo di accordo nazionale (Gna) libico,, ha respinto con decisione la proposta di incontrare il comandante dell'Esercito nazionale libico (Lna) Khalif Haftar a. Lo ha detto il capo dell'Alto consiglio di Stato, Khaled al Mishri, citato dalla televisione panaraba Al Arabiya. «Abbiamo rifiutato di incontrare Haftar, i colloqui di Mosca sono tenuti con Turchia e Russia», ha sottolineato Al Mishri.