Caos Libia, raid aerei contro Haftar: scontri vicino all'aeroporto di Tripoli

oltre dieci giorni dalla Conferenza nazionale voluta dall'Onu per risolvere la crisi libica e proprio ieri il generale Khalifa Haftar ha sparigliato le carte lanciando un'operazione per la conquista di Tripoli proprio nel giorno in cui vi era in visita, per la prima volta da due anni, il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. La presa di Tripoli, dove è insediato il premier Fayez al-Sarraj, è un obiettivo quasi impossibile dato che le milizie dell'ovest hanno subito serrato le fila e a difesa della capitale s'è schierata la potentissima Misurata. Scaramucce era stato detto, ma ora le cose stanno cambiando.



Almeno secondo un'emittente libica, negli scontri a sud di Tripoli le forze che appoggiano il premier Fayez al-Sarraj hanno usato anche l'aviazione contro l'esercito nazionale libico di cui il maresciallo di campo Khalifa Haftar é comandante generale. «Una fonte militare a Panorama: l'aviazione del governo di Accordo nazionale ha compiuto oggi un raid aereo che ha preso di mira le forze di Haftar ad al-Hira, a nord di Garian», scrive la pagina Facebook della tv.



Le forze del generale Khalifa Haftar hanno annunciato di aver preso il «controllo di Qasr Bin Ghashir, Wadi el Rabie e Souq al-Khamis» (o Sog Al-Khmies). Lo riporta il sito Alwasat citando un comunicato dell'Esercito nazionale libico. Qasr Bin Ghashir è una località situata accanto all'aeroporto internazionale, a circa 25 km in linea d'aria da Piazza dei Martiri, il centro di Tripoli, sul lungomare.



Il generale Khalifa Haftar «ha informato» il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres che «l'operazione verso Tripoli continuerà finché il terrorismo non sarà eliminato», scrive in un tweet di Al Arabiya sintetizzando l'esito del colloquio avuto da Guterres e Haftar a Bengasi. Il generale, come noto, considera «terroriste» le milizie che difendono la capitale.



Vengono segnalati anche vicino all'aeroporto di Tripoli gli scontri fra l'Esercito del generale Khalifa Haftar e le forze del Governo di accordo nazionale del premier Fayez Al Sarraj: lo riporta un tweet di Al Hadath, emittente della rete di Al Arabiya. «L'esercito comincia ad assaltare l'aeroporto internazionale», scrive ancora la tv riferendosi allo scalo chiuso dal 2014 e situato a soli 25 km in linea d'aria dal centro di Tripoli.



«Lascio la Libia con il magone e con molta preoccupazione. Spero ancora sia possibile evitare uno scontro sanguinoso a Tripoli e intorno» alla capitale, ha scritto su Twitter il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, dopo l'incontro a Bengasi, nell'est del Paese, con il generale Khalifa Haftar, e a Tobruk con il presidente della Camera dei Rappresentati libica, Aguila Saleh. «Le Nazioni Unite sono impegnate a facilitare una soluzione politica e, qualunque cosa accada - ha aggiunto -, le Nazioni Unite sono impegnate a sostenere il popolo libico».

Venerdì 5 Aprile 2019, 19:11 - Ultimo aggiornamento: 05-04-2019 19:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tripoli nel caos e il livello degli scontri in Libia si alza. Sono passati