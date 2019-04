Domenica 7 Aprile 2019, 09:11 - Ultimo aggiornamento: 07-04-2019 10:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il generale Khalifa Haftar si è macchiato di «tradimento» con l'offensiva militare lanciata verso Tripoli. Lo afferma il presidente del Consiglio presidenziale di Tripoli, Fayez Serraj, in un messaggio televisivo, come riferisce l'emittente Al Jazeera. «Abbiamo allungato le nostre mani verso la pace, ma dopo l'aggressione compiuta da parte delle forze appartenenti a Haftar e la sua dichiarazione di guerra contro le nostre città e la nostra capitale, non troverà nient'altro che forza e fermezza», ha detto Serraj.Il premier libico Fayez al-Sarraj ha presentato all'ambasciatrice francese in Libia, Béatrice du Hellen, una «forte protesta», accusando Parigi di sostenere la brigata del generale Khalifa Haftar. È quanto riferisce Al Jazeera, che cita una fonte ufficiale del governo libico. La stessa fonte ha sottolineato che Serraj ha chiesto formalmente all'ambasciatrice di riferire la sua protesta al suo governo e al presidente francese, Emmanuel Macron.