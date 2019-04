Libia, esercito di Haftar verso Tripoli: conquistata la città Gharian

Libia dove le forze dell'Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar sarebbero entrate nella città di Gharian, 100 chilometri a sud della capitale Tripoli. È quanto risulta dalle dichiarazioni del portavoce dell'Lna, Ahmed al Mismari, secondo il quale «i nostri uomini sono stati accolti in festa dagli abitanti». Caos indove le forze dell'Esercito nazionale libico (Lna) del generalesarebbero entrate nella città di Gharian, 100 chilometri a sud della capitale. È quanto risulta dalle dichiarazioni del portavoce dell'Lna, Ahmed al Mismari, secondo il quale «i nostri uomini sono stati accolti in festa dagli abitanti».

I am deeply concerned by the military movement taking place in Libya and the risk of confrontation. There is no military solution. Only intra-Libyan dialogue can solve Libyan problems. I call for calm and restraint as I prepare to meet the Libyan leaders in the country. — António Guterres (@antonioguterres) 4 aprile 2019



Alcuni media locali avevano in effetti riferito di scontri armati nella serata di ieri tra milizie di Haftar e del governo di accordo nazionale libico di Tripoli e di movimenti di truppe a Tripoli in diverse direzioni. Haftar aveva lanciato nei giorni scorsi una «campagna per bonificare l'ovest del Paese dalla presenza di milizie criminali».



Il Consiglio presidenziale di cui è capo il premier Fayez Al Sarraj ha ieri emesso una dichiarazione per denunciare gli ordini impartiti da Haftar alle sue truppe di avanzare verso Tripoli definendoli «annunci provocatori» tra l'altro perché esortano a «liberare la capitale», riporta il sito Libya Observer.



«Sono profondamente preoccupato per i movimenti militari in corso in Libia e per il rischio di scontro. Non c'è una soluzione militare. Solo il dialogo intra-libico può risolvere i problemi del Paese. Chiedo calma e moderazione mentre mi preparo per incontrare i leader libici nel Paese». È quanto scrive su Twitter il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres.

Giovedì 4 Aprile 2019, 10:34 - Ultimo aggiornamento: 04-04-2019 10:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA