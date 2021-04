Libro viene restituito alla biblioteca con più di 50 anni di ritardo

Meglio tardi che mai. In una biblioteca americana del Nebraska, USA, un libro è stato restituito con oltre 50 anni di ritardo. Secondo quanto raccontano i media locali, infatti, una nota riportata sul retro della copertina svela che il volume avrebbe dovuto essere restituito il 29 luglio 1970, tuttavia i registri non esistono più e quindi non è possibile rintracciare l'autore del prestito.

Questo, comunque, non è l'unico caso in cui non si sono perse le speranze di rimettere a disposizione della collettività un libro dato i prestito. Anche in una Biblioteca della Columbia Britanica, in Canada, una pubblicazione è stata restituita con 42 anni di ritardo e una multa. Invece la Biblioteca centrale di Middlesbrough in Gran Bretagna ha dovuto attendere ben 57 anni per vedersi restituire un volume come riportato da uol. com.br.