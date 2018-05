Liegi, la donna faccia a faccia con terrorista: «Mi ha risparmiata perché sono musulmana»

La donna delle pulizie della scuola presa in ostaggio dal killer di Liegi è stata risparmiata perché musulmana. Il suo obiettivo era la polizia, non la scuola. È quanto emerge dalla testimonianza della stessa donna, Darifa, che anziché scappare ha chiuso le porte della scuola trovandosi faccia a faccia con Benjamin Herman. «Ti faccio due domande: sei musulmana? Fai il ramadan?». L'inserviente scolastica ha risposto di sì. Poi: «Non ti farò niente, voglio solo far cuocere un pò quelli là fuori», indicando la polizia.