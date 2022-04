Lily morta a 10 anni, trovata in un bosco vicino casa. «L'hanno uccisa», choc negli Usa

Usa sotto choc per la morte di una bimba. La polizia di Chippewa Falls, nel Wisconsin, ha infatti avviato un'indagine per omicidio dopo aver trovato il corpo di Illiana Lily Peters, 10 anni, nei boschi lunedì, la mattina dopo che suo padre ha denunciato la sua scomparsa. Il papà della bambina ha chiamato la polizia domenica sera quando «non è tornata a casa dalla visita a sua zia», ha spiegato il dipartimento di polizia di Chippewa Falls (CFPD) in un comunicato stampa. Più tardi quella notte, gli agenti hanno trovato una bicicletta in una zona boscosa su un sentiero pedonale vicino alla casa di sua zia.

APPROFONDIMENTI BRASILE Ragazzo di 16 anni accoltella a morte il padre per proteggere la madre BRASILE Rissa in un bar per un resto sbagliato, si conclude con un morto BRASILE Fulmine uccide due animali: asino e bue morti uno accanto...

Usa, il fidanzato uccide suo figlio mentre lei è a lavoro: mamma condannata a 16 mesi “per mancata protezione”

Cagliari, bimbo di un anno travolto nel passeggino e ucciso da una moto mentre attraversa sulle strisce: si costituisce il pirata

Intorno alle 9:00 di lunedì mattina, il suo corpo è stato trovato nel bosco vicino al sentiero. L'ufficio del coroner della contea di Chippewa ha confermato che i resti erano della piccola Peters. Gli ufficiali ritengono che la bimba sia stata vista l'ultima volta dai familiari la notte della sua scomparsa, secondo il comunicato della CFPD. Durante la notte, le autorità locali hanno cercato la Peters andando porta a porta e utilizzando squadre speciali. Hanno anche usato un drone. Durante una conferenza stampa lunedì, il capo della CFPD Matthew Kelm non ha spiegato come è stata uccisa la ragazza o quali prove siano state trovate sulla scena del crimine.

PLEASE SHARE: The Chippewa Falls Police Department is looking for a missing 10-year-old girl, Illiana (Lily) M. Peters. Authorities say she was last seen by family members Sunday evening. https://t.co/xod2MdAOdS

— WKBT News 8 (@news8news) April 25, 2022