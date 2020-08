Guasto alla fabbrica Lindt, sul paese piove cioccolato finissimo

Sorpresa per gli abitanti di Olten, cittadina tra Zurigo e Basilea, che per qualche giorno hanno visto scendere sui tetti delle loro case una pioggia di cacao finissimo. Il motivo dell'insolito evento atmosferico, riportano i media locali, è stato un guasto all'impianto di areazione della locale fabbrica Lindt, più il forte vento che ha disperso il cioccolato per tutta la città. La pioggia di cacao non ha causato nessun inconveniente se non ricoprire completamente un'automobile che la Lindt si è già offerta di ripulire.

Ultimo aggiornamento: 12:27

