Guerra Ucraina, linea rossa Usa-Russia «usata una sola volta da inizio conflitto»: ecco quando e cos'è

La "linea rossa" creata tra le forze armate Usa e quelle della Russia all'inizio della guerra di Mosca contro l'Ucraina è stata utilizzata solo una volta. Lo ha riferito alla Reuters un alto funzionario statunitense precisando che è stata Washington a usare il telefono rosso per «avviare una de-escalation».

La "linea rossa" tra Washington e Mosca

Non è chiaro quale sia stato l'episodio che ha fatto scattare l'allarme, il funzionario ha tuttavia escluso che sia stato la caduta di un missile in Polonia il 15 novembre. Più probabile, riferiscono altre fonti, siano state le operazioni delle forze russe contro infrastrutture critiche come la centrale nucleare di Zaporizhzhia.

La de-escalation

La linea di «de-escalation», così l'ha definita il funzionario Usa, è solo una delle tante modalità con le quali le forze armate statunitensi e russe hanno comunicato, se pure in misura limitata. Altri canali includono colloqui di alto livello tra il segretario alla Difesa americana Lloyd Austin e il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, e tra i massimi generali statunitensi e russi. Il capo di stato maggiore Usa Mark Milley e il generale russo Valery Gerasimov, hanno parlato in solo due occasioni dall'inizio della guerra in Ucraina.