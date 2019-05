Lione, esplosione in centro: pacco bomba fa 8 feriti. Macron: «Un attacco», è caccia all'uomo Diretta

Paura nel centro di, in, dove un'esplosione ha causato almeno otto feriti questo pomeriggio secondo quanto riferiscono i media francesi. Secondo le prime informazioni, i fatti si sono verificati in una zona pedonale nei pressi di, nel cuore di Lione. Secondo i siti locali, l'esplosione sarebbe avvenuta in rue Victor Hugo, nel secondo arrondissement, verso le 17:30. Dalle prime informazioni, tra i feriti ci sarebbe anche una bambina di 8 anni.Potrebbe trattarsi, secondo il quotidiano le dauphine, di un pacco bomba pieno di chiodi, viti e bulloni, che sarebbe stato lasciato per strada per poi esplodere ma per ora non ci sono conferme da parte delle forze dell'ordine. Intanto il quartiere è stato transennato.