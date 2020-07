Lite al parco, donna massacra di botte un uomo: arrestata

Prima la rumorosa discussione, in un parco, prima dell'alba, che ha svegliato un intero quartiere. Poi la furia violenta di una donna, che stava litigando con un uomo e, dopo averlo steso con un colpo al volto, lo ha iniziato a colpire con calci su tutto il corpo e, ripetutamente, alla testa.

È accaduto all'alba di giovedì scorso a L'Hospitalet de Llobregat, città in provincia di Barcellona. Come spiega 20minutos.es, i due avevano iniziato a discutere animatamente e la donna era davvero furiosa con l'uomo, che già nel momento del confronto appariva poco lucido. Le urla avevano letteralmente svegliato un intero quartiere e le minacce di chiamare la polizia da parte dei residenti non hanno minimamente intimorito la donna, che ha iniziato a scaricare tutta la propria rabbia sull'uomo, con una violenza cieca e inaudita.



Durante l'aggressione, i vicini hanno chiamato la polizia e gli agenti dei Mossos d'Esquadra, intervenuti sul posto, prima hanno soccorso l'uomo, trasportato in ospedale, poi sono riusciti a rintracciare e ad arrestare la donna: si tratta di una 33enne nata in Honduras. Non è chiaro il motivo della lite che ha scatenato la violenza della donna fermata: in una nota, la polizia ha spiegato che i due si conoscevano ma non erano legati da alcun tipo di relazione.