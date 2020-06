Litiga con il vicino di casa sui bisogni del cane, Isabella uccisa a colpi di fucile

Ultimo aggiornamento: 15:12

Ha unasui bisogni del suo. Isabella Thallas, 21enne di Denver, in Colorado, è stata uccisa da 6 colpi di arma da fuoco e il suo fidanzato Darian Simon, 26 anni, è stato ferito in modo grave da uno sconosciuto con cui stavanoI due stavano passeggando con il loro cane, Rocco, quando un vicino di casa Michael Close, 36 anni, ha iniziato ad aggredirli verbalmente chiedendo loro se avessero intenzione di addestrare l'animale o di lasciarlo fare i bisogni nel suo giardino. La discussione è ben presto degenerata tra i tre, fino a quando il 36enne non ha preso il fucile e ha iniziato a sparare su di loro.Inizialmente la coppia ha provato ad ignorare le sue grida, poi hanno risposto e la discussione è degenerata. Isabella è stata colpita mortalmente ed è deceduta sul colpo, mentre il suo compagno è riuscito a fuggire e a dare l'allarme. La polizia ha rincorso l'omicida e ha soccorso il 26enne.