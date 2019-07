Lite in strada, il bimbo di tre mesi cade dalle braccia della mamma e muore: la donna accusata di omicidio

Precipita in un vulcano durante la luna di miele: la moglie lo trova nel cratere e lo salva​

Ladi undopo esseredalle sue braccia mentre questa arrivava alle mani con un'altra donna, è stataformalmente di. Insieme a lei, è stataanche una sua, denunciata per favoreggiamento, depistaggio e ostacolo alle indagini.L'agghiacciante vicenda è avvenuta a Moultrie, una città della Georgia (Stati Uniti). Come riporta anche il Daily Mail , la 26enne, lo scorso 19 luglio si trovava all'esterno di un centro estetico e aveva avuto una discussione con un'altra donna, per futili motivi. La donna, noncurante di averedi appena, aveva iniziato a litigare in modo sempre più acceso con la rivale, per poi arrivare ad un vero e proprio scontro fisico. Ad un certo punto, la 26enne viene colpita con una borsa della spesa dalla rivale e, barcollando, perde dalle braccia il figlio, che cade violentemente a terra.In quel momento interviene un uomo che si trovava a bordo di un'auto e che aveva osservato la scena: tentando di separare le due rivali, rischia anche di calpestare il. Alla fine arriva di corsa un'altra donna, che raccoglie il bimbo da terra e cerca di metterlo al sicuro. Per ricostruire la drammatica vicenda, però, ci sono volute le registrazioni agghiaccianti di alcune telecamere di sicurezza installate in strada, poiché la 26enne aveva deciso di portare il figlio in ospedale solo un giorno dopo, mentendo anche sulle cause della caduta del bimbo.Ai medici e alla polizia, infatti,ha detto che il suo figlio di tre mesi era stato vittima di uno sfortunato incidente domestico. Una circostanza confermata alle autorità anche dall'amica, che ora è stata denunciata dalla polizia nonostante non fosse direttamente coinvolta nella rissa che ha causato la morte del bimbo. Le indagini proseguono, anche perché la polizia sta cercando di risalire all'identità della donna protagonista della lite in strada con la 26enne.