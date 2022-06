Lituania contro la Russia: «Riprenderemo le nostre terre occupate». Putin è pronto a invadere Vilnius?

A minaccia segue risposta. Tra Lituania e Russia è scontro. Il deputato lituano Matas Maldeikis ha scritto che «se la Russia revocherà il riconoscimento dell'indipendenza della Lituania del 1991, la Lituania revocherà il Trattato di Polianovka del 1634 e chiederà alla Russia di restituire al Granducato di Lituania tutti i territori occupati. Smolensk è Lituania!». Parole che seguono quelle del Cremilino che avvertiva di annullare l'atto di indipendenza dall'Urss se avesse continuato a sostenere l'Ucraina.

Gli esperti intervistati da lrytas.lt osservano che la Russia attualmente non ha possibilità di due guerre e, paradossalmente, un tale passo del Cremlino potrebbe giovare alla Lituania: al vertice della NATO di giugno sarà un ulteriore argomento per dimostrare la necessità di una brigata in Lituania. Laurynas Kasčiūnas, presidente del Comitato per la sicurezza e la difesa nazionale (NSGC) del Seimas, è convinto che il tentativo del Cremlino di ritirare l'indipendenza della Lituania sia solo intimidatorio. Ma le forze russe si riprenderanno in futuro, quindi la Lituania deve prepararsi - e, paradossalmente, un tale passo del Cremlino potrebbe contribuire alla realizzazione degli interessi nazionali della Lituania al vertice della NATO di giugno.

Le preoccupazioni di Vilnius

"Abbiamo un vicino che può andare nei territori e conquistarli - un fatto che vediamo in Ucraina. Ma in un campionato di sicurezza leggermente diverso - siamo membri della Nato con garanzia di sicurezza collettiva, con il quinto articolo e la crescente difesa del fianco orientale - ci stiamo muovendo per trasformare il battaglione in una brigata”, ha affermato L. Kasčiūnas. Il conservatore ha affermato di non collegare il progetto registrato in Russia all'idea che al Cremlino fosse pianificato un attacco alla Lituania. "È uno stato costante, quindi dobbiamo fare tutto il possibile per creare un'architettura così deterrente e difensiva nella nostra regione da non avere nemmeno le intenzioni di implementare questa schizofrenia. Per questo, abbiamo bisogno di un modello di difesa globale e di quante più forze di fronte della NATO possibile nella regione ", ha sottolineato il membro del Seimas.