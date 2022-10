Liz Truss in crisi, licenziato il ministro delle finanze Kwasi Kwarteng. Al suo posto arriva Jeremy Hunt

Liz Truss fa saltare la poltrona chiave del Cancelliere dello Scacchiere (il nostro Ministro delle finanze), Kwasi Kwarteng. È Jeremy Hunt, 56 anni, veterano di vari governi britannici e già ministro degli Esteri sotto Theresa May, il nuovo cancelliere dello Scacchiere. Lo ha scelto Liz Truss, secondo il Guardian, per cercare di riunificare un Partito Conservatore in rivolta contro di lei.

The Rt Hon Jeremy Hunt MP @Jeremy_Hunt has been appointed Chancellor of the Exchequer @HMTreasury. pic.twitter.com/bldKWr3crG — UK Prime Minister (@10DowningStreet) October 14, 2022

Hunt è considerato un moderato, è stato lo sfidante numero uno di Boris Johnson per la leadership Tory del 2019 e ha sostenuto nella corsa al dopo BoJo l'ex cancelliere Rishi Sunak contro la stessa Truss.

La nuova nomina è accompagnata anche da un altro cambio in corsa. Chris Philp non è più il segretario capo del Tesoro. Lo hanno riferito fonti di Whitehall alla Bbc, precisando che nelle ultime ore Philp è stato contattato da Liz Truss e ha accettato, su richiesta della premier, di trasferirsi all'ufficio di Gabinetto.

Il nuovo governo Tory, guidato da Truss, si trova in questo momento a far fronte a una delle più gravi crisi finanziarie del Regno Unito. Il primo "responsabile", accusato di non aver saputo adottare provvedimenti efficaci per far fronte alla crisi energetica e aiutare i cittadini, è stato Kwasi Kwarteng. Era il primo titolare delle Finanze e del Tesoro di origini africane nella storia britannica.

Il 47enne ministro è stato di fatto costretto a dimettersi a 40 giorni scarsi dalla nascita del nuovo gabinetto, succeduto a quello di Boris Johnson. Ciò che ha alimentato la crisi e le polemiche in tutto il Paese in queste settimane, è stata la «mini manovra di bilancio» iperliberista contenente tagli miliardari di tasse in deficit, malgrado l'inflazione, la crisi globale e l'ascesa dei tassi. Manovra annunciata dallo stesso Kwarteng in Parlamento il 23 settembre scorso e sulla quale la Truss non sembrava essere troppo d'accordo.

EXCLUSIVE:



I'm told that Kwasi Kwarteng is being sacked as Chancellor as Liz Truss prepares to reverse the mini-Budget



Not clear who will be replacing him



Events moving very, very quickly this morning



No 10 not commentinghttps://t.co/LoUAVxD00N — Steven Swinford (@Steven_Swinford) October 14, 2022

A causa di quest'ultima legge finanziaria, il governo ha cercato in tutti i modi di far quadrare i conti dopo che i suoi tagli alle tasse, non finanziati, hanno fatto aumentare vertiginosamente i prezzi dei beni comuni e schiacciato imprese e attività. Questo ha attirato non solo le critiche dei partner finanziari di Londra, ma ha causato tumulti popolari in tutto il Paese.

Kwasi Kwarteng ha confermato di essere stato licenziato come cancelliere dello Scacchiere appena 38 giorni dopo la sua nomina. In una lettera indirizzata alla premier Liz Truss e pubblicata sul proprio account Twitter, Kwarteng ha dichiarato che è stato «un onore» servire come cancelliere, rivendicando la necessità di un drastico cambio di direzione in economia.

«Seguire lo status quo non è più un'opzione», ha ribadito l'ex cancelliere, sostenendo che la Gran Bretagna non può più sostenere un alto livello di tassazione accompagnato da bassa crescita. «Questo deve cambiare affinché il Paese abbia successo», ha aggiunto, ammettendo tuttavia che l' «ambiente economico» è cambiato «rapidamente» dopo l'annuncio del suo piano di crescita del 23 settembre. «Il tuo successo è il successo di questo Paese e ti auguro ogni bene», ha concluso Kwarteng rivolgendosi a Truss in chiusura.

Lizz Truss: «Dispiaciuta»

«Sono molto dispiaciuta di perderti al governo». Inizia così la lettera che la premier britannica, Liz Truss, ha inviato a Kwasi Kwarteng, l'ex cancelliere dello Scacchiere da lei rimosso dopo le forti tensioni sui mercati che hanno colpito la sterlina, facendo salire i mutui. Rispondendo alla lettera che le ha inviato Kwarteng, Truss ha evidenziato come l'ormai ex cancelliere abbia assunto l'incarico in «tempi straordinariamente difficili» e «di fronte a forti venti globali contrari». «Grazie per il tuo servizio a questo Paese e per la tua grande amicizia e sostegno», ha aggiunto la premier che ha anche elogiato Kwarteng per il suo lavoro che permetterà «alle famiglie di accendere i riscaldamenti quest'inverno» e che ha «salvato migliaia di posti di lavoro».

