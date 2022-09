Liz Truss: «Affronterò crisi energetica causata da Putin, Regno Unito presto fuori dalla tempesta»

Una premier donna - terza nella storia britannica e conservatrice come le altre due - per provare a riprendere per i capelli la legislatura e dare una scossa a un Regno Unito minacciato dalla crisi attraverso la promessa di un'accelerazione a destra forse senza precedenti nei programmi e nella retorica. Liz Truss, classe 1975, è da la nuova leader del Partito Conservatore, forza di maggioranza a Westminster: prescelta dalla base degli iscritti per succedere automaticamente anche sulla poltrona di primo ministro al dimissionario Boris Johnson, travolto a luglio da scandali e congiure.

Il discorso d'insediamento

La neo premier ha promesso di portare il Regno Unito «fuori dalla tempesta» della crisi globale e nazionale abbattutasi in questi ultimi mesi. Nel suo discorso d'insediamento a Downing Street, Truss ha riconosciuto i tempi difficili che il Paese - minacciato da venti di recessione - ha dinanzi, ma ha insistito sulla volontà e possibilità di uscirne. «Affronterò la crisi energetica causata dalla guerra di Vladimir Putin» e «assicurerò il nostro futuro approvvigionamento energetico», ha dichiarato.

La prima ministra si prepara a lanciare un piano contro il caro bollette. Col suo programma di governo prevede inoltre di «tagliare le tasse per premiare il duro lavoro e aumentare la crescita e gli investimenti trainati dalle imprese». Si impegna a «riformare» le norme per permettere al Paese di crescere, sottolineando che «abbiamo enormi riserve di talento, energia e determinazione».

«Già questa settimana affronterò il problema delle bollette», ha detto la leader Troy Annunciando un «piano audace» per far crescere l'economia attraverso il taglio delle tasse,.Truss ha affermato che farà in modo che le «persone non avranno bollette del gas e della luce che non possono permettersi», sottolineando di voler agire «fin dal primo momento sulla crisi energetica».

Biden: impaziente di cooperare

«Non vedo l'ora di approfondire la relazione speciale tra i nostri Paesi e lavorare in stretta cooperazione sulle sfide globali, compreso il sostegno all'Ucraina mentre si difende dall'aggressione russa»: lo twitta Joe Biden facendo la sue congratulazioni alla nuova prima ministra britannica.