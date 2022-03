Ucraina, lo status di neutralità per uscire dalla guerra: cos'è lo scudo nato per affrontare il gigante sovietico

Lo status di neutralità per l'Ucraina è uno dei punti di discussione del negoziato in corso per trovare una soluzione alla guerra. Sulla carta, al mondo, i Paesi neutrali sono Svizzera, Uruguay, Costa Rica, Cile, Qatar, Botswana, Brasile, Vietnam, Giappone, Mauritius e Panama.

Il primo tipo di neutralità è quella armata, un modello adottato da Svizzera e Finlandia, Paesi che non fanno parte di grandi patti o alleanze militari ma mantengono e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati