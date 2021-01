Covid, un anno fa il primo lockdown del mondo a Wuhan, il sindaco si dimette. E oggi in Cina 200 nuovi casi

Un anno esatto. Era il 23 gennaio 2020 quando ci fu il primo lockdown al mondo, quello della megalopoli cinese di Wuhan rimasta isolata per 76 giorni per frenare i contagi provocati da un virus allora misterioso. Oggi, intanto, la Cina segnala più di 200 nuovi casi di Covid-19. I dati della Commissione sanitaria nazionale parlano di 107 contagi confermati ieri, compresi 90 di trasmissione locale e 17 importati. Vengono inoltre registrati nel bollettino ufficiale altri 99 casi relativi a pazienti asintomatici.

A year ago, a notice sent to smartphones in Wuhan at 2 a.m. announced the world’s first coronavirus lockdown that would last 76 days. Life has largely returned to normal in the central Chinese city of 11 million where the virus was first detected. https://t.co/jnCMMx3EUq

— The Associated Press (@AP) January 23, 2021