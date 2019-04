London Bridge, la stazione cambia volto: «Futuristica e più funzionale»

Giovedì 18 Aprile 2019, 11:14 - Ultimo aggiornamento: 18-04-2019 12:27

La stazione diè uno dei nodi di scambio più frequentati della capitale britannica: dopo un intervento di restyling che è durato oltre tre anni (periodo in cui la stazione è rimasta comunque sempre aperta) ha cambiato decisamente volto, presentandosi ora quasi come un centro commerciale o un hub aeroportuale.Comegrazie all’utilizzo di un legno cedro rosso, utilizzato come rivestimento quasi come un oggetto d’arredo: l’iintera struttura, come da progetto, dà un’immagine moderna, quasi futuristica.E il restyling non ha coinvolto solo l’immagine della stazione ma anche il funzionamento della stessa: gli ingegneri hanno infatti rimodellato anche i binari, per consentire l’accesso a più mezzi, ridurre i ritardi e potenziare i collegamenti. London Bridge conta 15 piattaforme in totale, con arrivi e partenze per il sud-est dell’Inghilterra e verso l’aeroporto di Gatwick.