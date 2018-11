Mercoledì 21 Novembre 2018, 12:32 - Ultimo aggiornamento: 21-11-2018 13:35

Un ragazzo italiano di vent'anni, Dario Antonioni, che lavora a Londra come barista, è stato picchiato nella capitale inglese perché scambiato per "musulmano". La storia è stata rivelata dall'Evening Standard e risale al 10 giugno scorso. Secondo i giudici i due hanno attaccato Antonioni perché ha capelli e barba scuri, e solo per questo è stato preso per un islamico.Il tribunale di Londra ha condannato due inglesi di 23 e 19 anni, Joshua O'Leary e Alfred Young: non andranno in carcere perchè sono incensurati, ma dovranno trascorrere un anno in una comuità di recupero. Antonioni ha raccontato di essere appena uscito dalla stazione della metro quando tre persone ubriache hanno iniziato a gridargli: «musulmano di merda, tornatene a casa tua», poi gi hanno tirato una bottiglia e hanno iniziato a picchiarlo inseguendolo. Dei tre ragazzi però, solo due sono stati rintracciati: si cerca ancora il terzo.