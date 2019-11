Londra, London Bridge: uomo armato ucciso dalla polizia

Allarme al London Bridge di Londra. Uditi spari, panico tra la folla. Un uomo sarebbe stato ucciso dalla polizia. Gli agenti stanno affrontando - da quanto appreso finora - un incidente sul ponte. Ma le foto sui social media hanno mostrato diverse pattuglie sul ponte, con un camion fermato attraverso la riserva centrale del ponte a doppia carreggiata.

L'uomo cui la polizia britannica ha sparato, e che secondo Sky News è stato ucciso, aveva in mano un coltello. Lo riferiscono testimoni citati da Metro online. Al momento Scotland Yard non conferma se si tratti di un episodio di matrice terroristica.



— The Cheshire Group (@cheshiregrp) November 29, 2019

Police incident at London Bridge. https://t.co/8GpTRTVxa2

#BREAKING: British police say they're dealing with incident at London Bridge; witnesses report gunshots.

— FOX 29 (@FOX29philly) November 29, 2019