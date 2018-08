Londra, auto ferisce 2 pedoni a Westminster: giovane arrestato. Scotland Yard: «Terrorismo»

Un'auto si è schiantata contro le barriere di sicurezza fuori dal Parlamento di Westminster, a Londra. Un uomo è stato arrestato, ha reso noto Scotland Yard, che ha formalizzato il sospetto di terrorismo. La polizia britannica, pur dichiarando di mantenere «gli occhi aperti» su tutti i possibili moventi, ha affermato di indagare ormai sull'accaduto come su una verosimile azione «terroristica». Al momento non è stata resa nota l'identità dell'uomo lanciatosi a bordo di una Ford Focus color argento contro le barriere di Westminster: si sa solo che è nero e che ha fra 20 e 30 anni. Gli investigatori precisano che era solo in automobile quando ha investito pedoni e ciclisti dirigendosi a velocità sostenuta verso uno degli ingressi del palazzo del parlamento e che a bordo della vettura non sono state trovate armi.

A car has crashed at the barriers in Westminster, with several people injured outside Parliament.



🔴Follow events live here: https://t.co/yowPSb9Tqk pic.twitter.com/h0iLFlbeGN — Sky News (@SkyNews) 14 agosto 2018



Alcuni pedoni sono rimasti feriti dopo lo schianto dell'auto contro le barriere. Nelle zone circostante, tra Millbank, Parliament Square e Victoria Tower, è stato approntato un cordone di sicurezza.

Le immagini pubblicate sui social media hanno mostrato un uomo circondato dagli ufficiali di polizia che veniva portato via dall'auto in manette. Secondo un testimone la vettura avrebbe colpito anche un ciclista nell'incidente.

At 0737hrs today, a car was in collision with barriers outside the Houses of Parliament. The male driver of the car was detained by officers at the scene. A number of pedestrians have been injured. Officers remain at the scene. We will issue further info when we have it. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 14 agosto 2018



Scotland Yard, con un tweet, ha confermato: «Alle 07:37 di oggi, una macchina è entrata in collisione con le barriere al di fuori del Parlamento. Il conducente dell'auto è stato arrestato dagli agenti sul posto, alcuni pedoni sono stati feriti. Forniremo ulteriori informazioni quando le avremo».

Le indagini. È stata affidata all'anti-terrorismo la guida dell'inchiesta sull'auto che i è andata a schiantare contro le barriere di fronte alla sede del Parlamento a Westminister. Lo ha reso noto la Metropolitan Police di Londra. «Mentre continuiamo ad avere la mente aperta ad ogni possibilità, il Counter-Terrorism Command sta guidando l'inchiesta», si legge in una dichiarazione.



I feriti. Sono due le persone portate in ospedale ferite. Lo rende noto, allo stato, il servizio ambulanze della capitale, precisando che entrambe sono state medicate sul posto prima di essere trasferite e che non appaiono ferite in modo grave. Testimoni hanno raccontato di aver visto nell'immediatezza dei fatti fino a 7 persone per terra, ma non è chiaro quanti fossero stati urtati e quanti si fossero buttati al suolo.



I testimoni. Un certo numero di testimoni oculari hanno detto di aver avuto l'impressione che l'uomo alla guida abbia agito volontariamente. Un testimone oculare ha riferito alla Bbc che l'autista sembrava aver deliberatamente colpito ciclisti in fila al semaforo per entrare in piazza del Parlamento, prima di schiantarsi ad alta velocità contro la barriera di sicurezza vicino all'area di parcheggio. «Stavo camminando dall'altra parte della strada, ho sentito un po' di rumore e qualcuno ha urlato, mi sono girata e ho visto una macchina color argento guidare molto velocemente vicino alle recinzioni, forse anche sul marciapiede», ha detto raccontato una passante, aggiungendo che il veicolo non sembrava avere una targa anteriore quando si è schiantato.



Le misure di sicurezza. La gente è stata allontanata dall'area, mentre la polizia ha apposto un cordone per il Terrorism Act. Il parlamento di Westminster è circondato da barriere di sicurezza in acciaio e cemento. Le misure sono state estese dopo l'attacco sul ponte di Westminster nel marzo dell'anno scorso, quando Khalid Masood ha investito una dozzina di passanti uccidendo quattro persone, per poi scagliarsi contro gli agenti in servizio all'esterno della Camera dei Comuni, pugnalandone a morte uno prima di essere ucciso dalla polizia.

Martedì 14 Agosto 2018, 09:11 - Ultimo aggiornamento: 14-08-2018 12:14

