Londra, auto falcia alcune persone sul marciapiede a Soane Square: due feriti. Autista arrestato

Falcia in auto alcune persone sul marciapiede e fugge. Scatta l'allarme a Londra. La polizia sta indagando su un veicolo "sospetto" trovato abbandonato nella zona di Sloane Square secondo cui l'autista è salito sul marciapiede e si è schiantato contro i pedoni prima di abbandonare la macchina. Un uomo sarebbe stato arrestato.

L'auto è stata trovata abbandonata a Chelsea, nel sud-ovest di Londra, questo pomeriggio. Testimoni oculari affermano che il veicolo ha falciato "almeno" otto persone prima della fuga. Il deputato per Chelsea e Fulham Greg Hand ha twittato: "Ho sentito che un veicolo ha montato il marciapiede e ha colpito i pedoni. Sto verificando con i testimoni oculari che tutti stanno bene".

Police in #Kensington&Chelsea are dealing with a suspicious vehicle at #SloaneSquare. Cordons and closures are currently in place. We await examination of the vehicle. Update to follow in due course.

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 3, 2020