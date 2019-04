Londra, naufragio Brexit: il Parlamento chiude per pioggia

Giovedì 4 Aprile 2019, 17:28 - Ultimo aggiornamento: 04-04-2019 18:09

Seduta sospesa a Westminster, e parlamentari rimandati a casa per più di due ore. La causa: un'infiltrazione d'acqua dal soffitto dell'aula della Camera dei comuni.Verso le 3 del pomeriggio (le 16 in Italia) sulla testa dei deputati ha cominciato a piovere. in quel momento era in corso un dibattito promosso da Ross Thomson, deputato del collegio di Aberdeen Sud, per discutere di una nuova tassa che entra in vigore questo mese detta "loan charge", un tributo che riguarderà 100 mila contribuenti che fino a oggi potevano beneficiare di un controverso sistema di elusione fiscale. Il dibattito è andato avanti per qualche minuto sotto l'acqua, ma alla fine si è stati costretti a fermarlo se non altro per il forte rumore delle gocce che cadendo impedivano di ascoltare gli interventi dei parlamentari.Tutti i lavori dell'assemblea sono stati rinviati a domani. Questo proprio mentre il parlamento britannico sta affrontando una lunga ed estenuante serie di votazioni sulla Brexit, come quella di ieri notte in cui la Camera dei Comuni (con una maggioranza di appena un voto) ha approvato una mozione che obbliga il governo a escludere un'uscita dall'Europa senza accordo (l'ìpotesi del cosiddetto "no deal").